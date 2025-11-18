Haberler

27 yıllık serüven bitti! Otomotiv devi efsane modelinin üretimini durdurdu

27 yıllık serüven bitti! Otomotiv devi efsane modelinin üretimini durdurdu
Güncelleme:
Otomotiv devi Ford'un 1998'den bu yana milyonlarca adet satan modeli Focus için yolun sonu geldi. Almanya'daki fabrikada üretilen son araç, 15 Kasım itibarıyla banttan indirildi.

  • Ford Focus modelinin üretimi 15 Kasım'da Almanya'daki fabrikada sona erdi.
  • Ford Focus 1998 yılında piyasaya sürülmüştü ve dört nesil boyunca üretildi.
  • Ford, 2022'de Mondeo'nun ve 2023'te Fiesta'nın üretimini durdurmuştu.

Ford'un dünya genelinde en çok tercih edilen modellerinden biri olan Focus, resmi olarak üretimden kaldırıldı. Şirket, Almanya'da faaliyet gösteren fabrikasında üretilen son Focus'un 15 Kasım'da banttan indirildiğini duyurdu.

1998 yılında yollara çıkan Focus, dört nesil boyunca milyonlarca satışa ulaşarak markanın Avrupa pazarındaki en güçlü temsilcilerinden biri haline gelmişti. Model, çeyrek asrı aşan varlığını böylece noktaladı.

27 yıllık serüven bitti! Otomotiv devi efsane modelinin üretimini durdurdu

PERFORMANS SÜRÜMÜ FOCUS ST DE VEDA ETTİ

Focus ailesinin en güçlü versiyonu olarak bilinen Focus ST'nin de üretimi durduruldu.

MONDEO VE FİESTA'NIN DA ÜRETİMİ DURMUŞTU

Ford, son yıllarda ürün gamında önemli değişikliklere giderken; 2022'de Mondeo'nun, 2023'te ise Fiesta'nın üretimine son vermişti. Focus'un da sahneden çekilmesiyle markanın Avrupa'daki popüler üçlüsü tamamen tarihe karışmış oldu.

27 yıllık serüven bitti! Otomotiv devi efsane modelinin üretimini durdurdu

TÜRKİYE'DE DE ÇOK SEVİLEN BİR MODEL OLDU

1998'den itibaren Türkiye pazarında geniş bir kullanıcı kitlesi edinen Focus, kompakt sınıfta rekabeti belirleyen modeller arasında yer aldı. Hem sedan hem hatchback versiyonlarıyla uzun yıllar boyunca Türkiye'nin en çok satan otomobilleri arasında kendine yer buldu.

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Sağlam arabaydı, tr şartları için iyiydi.. paramız olmadığı için alamamıştık, sebep olanların Allah belasını versin.

Yorum Beğen61
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhuseyin Aktas:

En berbat araba, at arabasi focusdan kaliteli

yanıt3
yanıt10
Haber Yorumlarısade vatandaş:

bende otuz yıllık araç olduğuna göre o da Türkiyede ikinci ele düşer elli sene daha kullanılır

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıKardan Adam:

DUYAN DA FABRİKA KAPANDI SANACAK.YENİ KAC MODEL CIKARILDI ACABA?SIZIN YAPACAGINIZ HABERI S………

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
