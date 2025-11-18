27 yıllık serüven bitti! Otomotiv devi efsane modelinin üretimini durdurdu

Ford'un dünya genelinde en çok tercih edilen modellerinden biri olan Focus, resmi olarak üretimden kaldırıldı. Şirket, Almanya'da faaliyet gösteren fabrikasında üretilen son Focus'un 15 Kasım'da banttan indirildiğini duyurdu.

1998 yılında yollara çıkan Focus, dört nesil boyunca milyonlarca satışa ulaşarak markanın Avrupa pazarındaki en güçlü temsilcilerinden biri haline gelmişti. Model, çeyrek asrı aşan varlığını böylece noktaladı.

PERFORMANS SÜRÜMÜ FOCUS ST DE VEDA ETTİ

Focus ailesinin en güçlü versiyonu olarak bilinen Focus ST'nin de üretimi durduruldu.

MONDEO VE FİESTA'NIN DA ÜRETİMİ DURMUŞTU

Ford, son yıllarda ürün gamında önemli değişikliklere giderken; 2022'de Mondeo'nun, 2023'te ise Fiesta'nın üretimine son vermişti. Focus'un da sahneden çekilmesiyle markanın Avrupa'daki popüler üçlüsü tamamen tarihe karışmış oldu.

TÜRKİYE'DE DE ÇOK SEVİLEN BİR MODEL OLDU

1998'den itibaren Türkiye pazarında geniş bir kullanıcı kitlesi edinen Focus, kompakt sınıfta rekabeti belirleyen modeller arasında yer aldı. Hem sedan hem hatchback versiyonlarıyla uzun yıllar boyunca Türkiye'nin en çok satan otomobilleri arasında kendine yer buldu.