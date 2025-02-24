23 ŞUBAT 2025 SÜPER LOTO SORGULA | Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

23 Şubat 2025 Pazar günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin sonuçları açıklandı. Şans oyunu tutkunları, "23 Şubat 2025 Süper Loto çekiliş sonuçları" ve "Süper Loto çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekilişte kazandıran numaralar ve sonuçların nasıl sorgulanacağına dair detaylar haberimizde yer alıyor. Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

23 ŞUBAT SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

23 Şubat 2025 Pazar günü saat 21:30'da noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar belirlendi.

Çekiliş sonuçlarına göre, kazanan numaralar3, 9, 15, 37, 54 ve 58 olarak açıklandı. Büyük ikramiyenin bu çekilişte devrettiği ve bir sonraki çekilişe aktarıldığı belirtildi. Diğer kategori kazananları ve ikramiye tutarları da Milli Piyango Online resmi web sitesinde detaylı olarak paylaşıldı.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Süper Loto çekiliş sonuçlarını sorgulamak ve biletinize ikramiye isabet edip etmediğini öğrenmek için Milli Piyango Online resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA EKRANI