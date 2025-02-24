23 Şubat 2025 ŞANS TOPU çekiliş sonuçları! Şans Topu çekiliş sonuçları nereden, nasıl sorgulanır?

23 Şubat 2025 Pazar günü gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları açıklandı. Şans oyunu tutkunları, "23 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçları" ve "Şans Topu çekiliş sonuçları nereden, nasıl sorgulanır?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekilişte kazandıran numaralar ve sonuçların nasıl sorgulanacağına dair detaylar haberimizde yer alıyor.

23 ŞUBAT PAZAR ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU AÇIKLANDI MI?

23 Şubat 2025 Pazar günü saat 20.00'de noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar belirlendi. Çekiliş sonuçlarına göre, 5+1 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye devretti. 5 bilen 5 kişi ise 25.751,95 TL ikramiye kazandı. Diğer kategori kazananları ve ikramiye tutarları da Milli Piyango Online resmi web sitesinde detaylı olarak paylaşıldı.

İşte 23 Şubat Pazar günü Şans Topu çekilişinde kazanan numaralar:

4-22-26-31-32+12

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU NASIL SORGULANIR?

Şans Topu çekiliş sonuçları Milli Piyango Online üzerinden yayımlanıyor. Bilet sorgulama ekranı üzerinden biletinize isabet eden ikramiye tutarını kolayca sorgulayabilirsiniz.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA EKRANI