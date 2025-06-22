22 Haziran Süper Loto çekiliş sonucu sorgula! Süper Loto açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştiriliyor. Bu haftanın ikinci çekilişi olan 22 Haziran Perşembe günkü Süper Loto sonucu merakla bekleniyor. "Süper Loto sonuçları nasıl sorgulanır?" sorusunu merak edenler için doğru adres ve sonuçlara ulaşma yöntemleri haberimizde detaylı şekilde açıklandı. Peki, Süper Loto açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU AÇIKLANDI MI?

22 Haziran Süper Loto çekilişi henüz tamamlanmadıysa, resmi sonuçlar saat 21:30'dan sonra Milli Piyango Online'da yayınlanacaktır.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU NASIL SORGULANIR?

Bilet sahipleri, "22 Haziran Süper Loto sonucu sorgulama" işlemini millipiyangoonline.com adresinden yapabilir. Sitede oyun geçmişi ve kazanılan ikramiyeler detaylı olarak yer alır.

Ayrıca mobil kullanıcılar için Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması ile çekiliş sonuçlarına anlık erişim sağlanabilir.