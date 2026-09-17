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2027 Asgari Ücret İçin Geri Sayım

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2027 Asgari Ücret İçin Geri Sayım
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2027 asgari ücreti için görüşmeler Aralık'ta başlayacak. Enflasyon beklentilerine göre üç zam senaryosu masada.

Milyonlarca çalışanın beklediği 2027 asgari ücreti için gözler Aralık ayında başlayacak görüşmelere çevrildi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasına kısa süre kala, enflasyon beklentileri doğrultusunda üç farklı zam senaryosu masada bulunuyor.

Halen net 28 bin 75 lira 50 kuruş olan asgari ücretin brüt tutarı 33 bin 30 lira seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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