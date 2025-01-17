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2025 TOGG fiyatları ne kadar (Togg T10X)?

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Türkiye'nin otomobil girişimi Togg'un 2025 model araçlarının fiyatları belli oldu. Yeni yılda fiyatlara zam yapılmazken kredi imkanları da dikkat çekiyor. 2025 TOGG fiyatları ne kadar (Togg T10X)?

Türkiye'nin elektrikli otomobili Togg T10X, 2025 yılına zam yapmadan girdi. Ocak ayında T10X V2 modeli için yüzde 0 faizli kredi ve uygun ödeme koşulları sunuluyor. 2025 TOGG fiyatları ne kadar ?

TOGG T10X FİYATLARI 2025'TE DEĞİŞMEDİ

Togg, 2024 yılında toplam 30 bin 93 kullanıcıya teslim edilen T10X modelinin fiyatlarını 2025'te sabit tuttu. Ocak ayı boyunca T10X V2 modeline özel ödeme seçenekleri sunan Togg, kredi fırsatlarıyla dikkat çekiyor.

Kampanya kapsamında T10X V2 modeli için şu kredi seçenekleri mevcut:

- 500 bin TL kredi: %0 faizli 12 ay vade veya %2,29 faizli 30 ay vade.

- 650 bin TL kredi: %0,99 faizli 12 ay vade veya %2,69 faizli 30 ay vade.

Bu koşullar, özellikle faiz oranlarının yüksek olduğu dönemde kullanıcılar için avantaj sağlıyor.

2025 TOGG fiyatları ne kadar (Togg T10X)?

TOGG T10X: TÜRKİYE'NİN ELEKTRİKLİ İKONU

Doğuştan elektrikli olan Togg T10X, Türkiye'deki mobilite dönüşümünün öncüsü olarak dikkat çekiyor. 2025 yılına özel kampanya ile daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefleyen Togg, çevre dostu ve teknolojik araçlarıyla Türkiye pazarındaki konumunu güçlendiriyor.

Togg'un sabit fiyat politikası ve avantajlı ödeme seçenekleri, elektrikli araç almayı düşünen tüketiciler için cazip bir alternatif oluşturuyor.

2025 TOGG fiyatları ne kadar (Togg T10X)?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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