2025 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar?

Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar? Emeklilere 2018'den itibaren Ramazan ve Kurban Bayramlarında refahı artırmak amacıyla bayram ikramiyesi ödeniyor. Ramazan Bayramı emekli ikramiye kaç TL ve ikramiyeler ayın kaçında yatacak soruları gündeme geliyor. 2025 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, zam yapıldı mı? Detaylar haberimizdedir...

2025 RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emeklilerin refahını artırmak için 2018'de uygulanmaya başlayan bayram ikramiyesiyle emeklilere ve hak sahiplerine Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödeme yapılıyor. 2025 yılı itibarıyla 16,5 milyon emekliye yapılan yüzde 15,75'lik maaş zammının ardından, gözler bayram ikramiyelerine çevrildi. 2024 yılında emekli bayram ikramiyesi tutarı 2 bin TL'den 3 bin TL'ye çıkarılmıştı.

Ankara kulislerinde, emekli bayram ikramiyelerinin artırılmasına yönelik çeşitli senaryolar konuşuluyor. Bazı kaynaklar, ikramiyelerin 3 bin 500 TL olabileceğini, hatta bir ihtimalle 4 bin TL'ye çıkabileceğini belirtiyor.

Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olmakla birlikte, emekliler bayram ikramiyelerinin artırılmasına yönelik beklentilerini sürdürüyor. Önümüzdeki günlerde hükümetin bu konuda bir adım atıp atmayacağı merakla bekleniyor.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2025?

Ramazan Bayramı arifesi 29 Mart Cumartesi gününe denk gelmektedir.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 30 Mart Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün: 31 Mart Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 1 Nisan Salı