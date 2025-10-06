2025 PTT ÇALIŞMA SAATLERİ: PTT saat kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor? PTT hafta sonu açık mı?

Ptt çalışma saatleri, birçok kişinin günlük işlemlerini kolaylaştırmak adına önceden öğrenmek istediği önemli bilgilerdendir. Vatandaşlar, bankacılık işlemleri, kargo teslimi veya posta gönderimi gibi işlemler için yola çıkmadan önce PTT şubelerinin açılış ve kapanış saatlerini merak ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

PTT SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

PTT şubeleri sabah 08:30'da açılır ve öğle arası öncesi 12:30'a kadar hizmet verir. Ardından 1 saatlik öğle molası olur ve şubeler 13:30'da tekrar açılarak 17:30'a kadar hizmet vermeye devam eder. Türkiye genelinde tüm PTT şubelerinde bu çalışma saatleri standart olarak uygulanmaktadır.

PTT ÇALIŞMA SAATLERİ!

Pazartesi: 08:30 – 17:30 (Öğle arası: 12:30 – 13:30)

Salı: 08:30 – 17:30 (Öğle arası: 12:30 – 13:30)

Çarşamba: 08:30 – 17:30 (Öğle arası: 12:30 – 13:30)

Perşembe: 08:30 – 17:30 (Öğle arası: 12:30 – 13:30)

Cuma: 08:30 – 17:30 (Öğle arası: 12:30 – 13:30)

Cumartesi: Kapalı

Pazar: Kapalı

PTT HAFTA SONU AÇIK MI?

Merkez PTT şubeleri hariç, genel olarak tüm PTT şubeleri Cumartesi günleri kapalıdır. Ancak bazı özel durumlarda, özellikle yoğun nüfuslu veya talebin fazla olduğu belirli bölgelerdeki PTT şubeleri Cumartesi günleri öğle saatlerine kadar hizmet vermeye devam edebilmektedir.

Bu şubeler genellikle sabah 08:30'da açılır ve 13:30'a kadar çalışır. Cumartesi günü hizmet veren bu şubeler dışında kalanlar ise tamamen kapalıdır. Bu uygulama, bölgesel ihtiyaçlara göre değişiklik gösterebilir ve vatandaşların PTT işlemleri için hafta içi günlerini tercih etmeleri önerilir.

PTT MÜŞTERİ HİZMETLERİ

PTT müşteri hizmetlerine 444 1 788 numaralı telefonla ulaşabilirsiniz. Operatörün söylediği adımları izleyerek ya da yanıt vererek müşteri hizmetleri temsilcisine ulaşabilir, işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.