2025 Kıtalararası Kupası'nı kim kazandı, FIFA Kulüpler Kıtalararası şampiyonu kim oldu (Real Madrid-Pachuca)

Real Madrid ile Pachuca takımları Kıtalararası Kupa final maçında karşı karşıya gelecek. Real Madrid şimdiye kadar bu kupası 3 kez kazandı. 2025 Kıtalararası Kupası'nı kim kazandı, FIFA Kulüpler Kıtalararası şampiyonu kim oldu (Real Madrid-Pachuca)

2025 KITALARARASI KUPASI'NI KİM KAZANDI,

CONCACAF Şampiyonlar Ligi şampiyonu Pachuca ile UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid FIFA Kıtalararası Kupa Finalinde karşı karşıya geliyor.

Heyecan dolu mücadele 18 Aralık bugün saat 20.00'de oynanacak.

Club de Futbol Pachuca; kısa adıyla CF Pachuca Meksika'nın önde gelen futbol takımlarından biridir ve ülkenin en eski profesyonel futbol kulübüdür.

Real Madrid bu kupayı şimdiye kadar 3 kez kazandı. 2002, 1998 ve 1960 yıllarında Kıtalararası Kupa'ya uzanan Real Madrid, bu akşamki maçı da kazanıp 4'üncü kez bu kupayı kazanmak istiyor. Eğer Real Madrid bu akşam zaferle ayrılırsa Kıtalararası Kupa'yı 4 kez kazanan ilk takım olacak.

2025 Kıtalararası Kupası final maçı henüz ona ermedi.