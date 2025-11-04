2025 Golden Boy ödülünü kazanan futbolcu belli oldu
2025 Golden Boy ödülünün sahibi PSG forması giyen Desire Doue oldu. Genç yıldız, PSG formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi, Fransa Ligue 1, Fransa Kupası, Fransa Süper Kupa ve UEFA Süper Kupa'sında mutlu sona ulaşmıştı.
Geride bıraktığımız sezon Fransız devi Paris Saint-Germain formasıyla fırtınalar estiren Desire Doue, bu performansının karşılığını aldı.
GOLDEN BOY'UN SAHİBİ: DESIRE DOUE
Paris Saint-Germain'in 20 yaşındaki yeteneği Desire Doue, Avrupa futbolunun en prestijli genç oyuncusu ödülü olan Golden Boy'a layık görüldü.
38 GOLE KATKI YAPTI
Desire Doue, PSG formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi, Fransa Ligue 1, Fransa Kupası, Fransa Süper Kupa ve UEFA Süper Kupa şampiyonlukları yaşarken, 69 kez terlettiği formayla 19 gol, 19 asistlik performans sergiledi.