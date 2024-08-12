2024 YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR OLDU? Yurt dışına çıkış harç pulu ne kadar?

Yurt dışı çıkış harcı ne kadar 2024? 2024 Yurt dışı çıkış harcı parası açıklandı mı? Yurt dışına çıkış harç pulu ne kadar? Yurt dışı çıkış harcı kaç kez ödenir? Yurt dışı çıkış harcı bedeli nereye ödenir?

Yurt dışına gidecek vatandaşların sıkça sorduğu ve araştırdığı konulardan biri de harç pulunun güncel fiyatının ne olduğu oluyor. İşte 2024 Yurt dışı çıkış harç ücreti ve daha fazlası detaylarıyla haberimizde…

2024 YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR?

Yurt dışına giderken çıkış harcı ödemekle yükümlü olan Türk vatandaşları 12 Ağustos itibariyle harç puluna 500 lira ödeyecek.

Vergi kanunları ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun 2 Ağustos'ta Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Kanuna göre yurt dışı çıkış harcı 12 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 150 liradan 500 liraya yükseltildi.

YURT DIŞI HARCI NASIL ÖDENİR?

Yurt dışına çıkacak vatandaşların ödemesi gereken harç pulu bedelini Dijital Vergi Dairesi web sitesinden ödemeleri mümkün.