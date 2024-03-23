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2024 Ramazan Bayramı hangi gün? Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında? 2024 yılında Ramazan Bayramı tarihi!

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2024 Ramazan Bayramı hangi gün? Sorusu gündemde yer alıyor. Ramazan Bayramı, Hicri takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. Buna göre Ramazan Bayramı hangi gün? Sorusu, 2024 yılında Ramazan Bayramı ne zamana, hangi güne denk geliyor merak etmekte olan kişiler tarafından araştırılmakta. Peki, R 2024 Ramazan Bayramı hangi gün? Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında? 2024 yılında Ramazan Bayramı tarihi!

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

11 ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kaldı. 11 Mart günü başlayan Ramazan, 9 Nisan'da sona erecek. Ramazan Bayramı: Bir gün arefe ve üç gün bayram olacak. Bu yıl, Ramazan Bayramı'nın arefe günü 9 Nisan'da, bayram günleri ise 10-11-12 Nisan'da olacak. Bayram günleri Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerine denk geliyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı ise bir gün arefe ve üç gün bayram olmak üzere toplamda dört buçuk günlük bir tatili kapsar. 2024 yılında Kurban Bayramı, arefe günü olan 15 Haziran Cumartesi günü başlayacak ve tatilin son günü 19 Haziran Çarşamba günü olacak.

Emir Ceran
Emir Ceran
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