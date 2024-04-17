Bağ-Kur'lularda emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesi konusundaki detaylar büyük ilgiyle bekleniyor. 2024 Bağ-Kur primi ne kadar? BAĞKUR 7200 prim kimleri kapsıyor? Bağ-Kur prim günü 7200'e düştü mü? soruları gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir süre önce bu konuda açıklamalarda bulunmuştu. Peki, BAĞ-KUR 7200 prim kimleri kapsıyor?

BAĞKUR 7200 PRİM KİMLERİ KAPSIYOR?

Bağ-Kur'lular, 9000 prim günü şartı nedeniyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasından yararlanamamıştı. Ancak, bakanlık tarafından Bağ-Kur'lu çalışanlar için bir düzenleme başlatıldı. Bu düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte, Bağ-Kur'lular 5 yıl önce emekli olabilecek hale gelecekler. BAĞ-KUR 7200 prim müjdesinin detayları henüz netleşmemiş olsa da, düzenlemeden Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına kayıtlı küçük esnaf, şirket sahibi olan ve bilanço esasına göre defter tutan büyük işletme sahipleri gibi kesimlerin yararlanacağı belirtiliyor.

BAĞ-KUR PRİM GÜNÜ 7200'E DÜŞTÜ MÜ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Işıkhan, Bağ-Kur sigortalılarının sigorta prim gün sayısının, SSK sigortalılarının prim gün sayısıyla eşitlenmesi konusunda seçim sonrası bir çalışma yapılıp yapılmayacağına ilişkin bir soruya cevap verirken, "Bu, orta vadeli planlarımız arasındaydı. İlgili düzenlemeyi yapacağız elbette." şeklinde konuştu.

Vedat Işıkhan, "Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak zorundayız. Bunu da prim gelirleriyle sağlıyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımızı mümkün olduğu sürece istihdamda ve çalışma hayatında tutmaya gayret ediyoruz. Emeklilik aslında bir sonuçtur. Hepimiz çalışıyoruz, belli bir noktada hak ediyoruz. Burada tabii ki Bağ-Kur'luların beklentisini saygıyla karşılıyorum. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200'e düşürülmesi konusu da seçim öncesinde verilen bir vaatti. Biz bunu da yerine getireceğiz." dedi.