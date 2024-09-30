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ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Karayolları Genel Müdürlüğünün verilerine göre, 2023'te Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden günde ortalama 240 bin taşıt geçerken, bu sayı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü için kaç olmuştur? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN VERİLERİNE GÖRE, 2023'TE FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ'NDEN GÜNDE ORTALAMA 240 BİN TAŞIT GEÇERKEN, BU SAYI 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ İÇİN KAÇ OLMUŞTUR?

A: 390 bin

C: 190 bin

B: 290 bin

D: 90 bin

Cevap: