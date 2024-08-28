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2023 yılında gelir vergisi rekortmeni kim oldu? Gelir vergisi roketmeni açıklandı mı?

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2023 Gelir vergisi rekortmeni kim oldu? 2023 yılında en çok gelir vergisi ödeyen kişi belli oldu. Gelir vergisi rekortmeninin kim olduğu merak konusu oldu. Yılın en çok gelir vergisi ödeyen kişisi, vergi dairesinden yapılan açıklamayla kamuoyuna duyuruldu.

Türkiye'nin 2023 yılı gelir vergisi rekortmenleri açıklandı. Listenin birinci sırasında Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yer alırken, ikinci sırada Haluk Bayraktar bulunuyor. Türkiye'nin gelir vergisi rekortmenleri listesinin üçüncü sırasında ise Mustafa Rahmi Koç yer alıyor. Peki, 2023 yılı gelir vergisi rekortmeni kim oldu?

GELİR VERGİSİ REKORTMENİ KİM OLDU?

Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmeni, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar olurken, ikinci sırada Haluk Bayraktar, üçüncü sırada Mustafa Rahmi Koç yer aldı.

2023 Gelir vergisi rekortmeni kim oldu?

GELİRLER İDARESİ BAŞKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI MI?

Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 2023 yılı vergilendirme dönemi kurumlar vergisi beyanlarına ilişkin olarak 1 milyon 111 bin 944 mükellef tarafından kurumlar vergisi beyannamesi verildi. "Verilen kurumlar vergisi beyannameleri ile 3 trilyon 813 milyar 935 milyon 660 bin 633 TL matrah beyan edilmiş ve beyan edilen bu tutar üzerinden 833 milyar 246 milyon 376 bin 901 TL kurumlar vergisi tahakkuk ettirilmiştir.

Türkiye geneli kurumlar vergisi mükelleflerinden en fazla vergi tahakkuk ettirilen ilk 100 mükellefin Vergi Dairesi Başkanlıkları (VDB) ve Defterdarlıklara göre dağılımı; Büyük Mükellefler VDB (59), İstanbul VDB (17), Ankara VDB (16), Kocaeli VDB (2), İzmir VDB (1), Antalya VDB (1), Bursa VDB (1), Eskişehir VDB (1), Hatay VDB (1) ve Zonguldak VDB (1) olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılı vergilendirme dönemi için her bir mükellef kurum ortalama 3 milyon 429 bin 971 TL matrah beyanında bulunmuş ve bu matrah üzerinden ortalama 749 bin 360 TL kurumlar vergisi tahakkuk ettirilmiştir."

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Selçuk Bayraktar Ekonomi Gündem İş Dünyası Finans Ekonomi Haberler

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