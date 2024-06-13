2023 Geçen sene Survivor şampiyonu kim? Yıllara göre Survivor şampiyonları listesi!

Survivor All Star'ın İstanbul'daki büyük finalinde, Batuhan, Nefise, Ogeday ve Seda düelloda karşılaşacak. Canlı yayında yapılacak olan düello oyununda kazanan Survivor All Star şampiyonu olarak kupayı kaldıracak. Peki, 2023 Survivor şampiyonu kim? Yıllara göre Survivor şampiyonları listesi!

SURVİVOR FİNALE KİM KALDI?

Survivor All Star'da finale adını yazdıran isimler Batuhan, Nefise, Ogeday ve Seda oldu.

Survivor All Star büyük final, 13 Haziran 2024 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Final heyecanı TV8 ekranlarında saat 20:00'da başlayacak. Survivor finali 2024 İstanbul Nefes Orman Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleşecek.

Seda, "Çok güzel bir hayaldi benim için gerçek oldu. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki atış seçmek büyük bir avantaj. Ben bu şampiyonu bugün yenebildiysem büyük bir dezavantajı atış seçememesi oldu. O yüzden Atakan'ı kutluyorum. Atış seçseydi hiçbir şey kolay olmayacaktı. O efsane bir yarışmacı. Efsane bir şampiyon ve arkadaş" dedi.

Atakan "Olaya şöyle bakıyorum. Bir şeyi sadece istemen yetmez onun da seni istemesi gerekiyor. Ben şampiyonluğu istedim, bunun için savaştım. Evet sonradan geldik atış seçemedim, dezavantajlı bir şekilde buraya geldim. Ama atış seçeceğimi bilseydim da yine istatistiği kovalamazdım. Ben sonuçtan değil savaşmaktan zevk alıyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Hak eden şampiyon olacak. Bugün bekleneni veremedim. Nasip, gerçekten buna böyle inanıyorum. Sevenlerimden özür diliyorum. Bir şampiyon gibi veda edemedim. Herkese çok çok teşekkür ediyorum, benden bu kadar" ifadelerini kullandı.

HANGİ YIL HANGİ İSİM ŞAMPİYON OLDU?

2005 Survivor Şampiyonu : Survivor Türkiye: Büyük Macera : Uğur Pektaş

2006 Survivor Şampiyonu : Survivor Türkiye - Yunanistan : Derya Durmuşlar

2007 Survivor Şampiyonu : Survivor Aslanlar - Kanaryalar : Taner Özdeş

2010 Survivor Şampiyonu : Survivor Kızlar - Erkekler : Merve Oflaz

2011 Survivor Şampiyonu : Survivor Ünlüler-Gönüllüler : Derya Büyükuncu

2012 Survivor Şampiyonu : Survivor Ünlüler-Gönüllüler : Nihat Altınkaya

2013 Survivor Şampiyonu : Survivor Ünlüler-Gönüllüler : Hilmi Cem İntepe

2014 Survivor Şampiyonu : Survivor Ünlüler-Gönüllüler : Turabi Çamkıran

2015 Survivor Şampiyonu : Survivor All Star : Turabi Çamkıran

2016 Survivor Şampiyonu : Survivor Ünlüler-Gönüllüler : Çağan Atakan Arslan

2017 Survivor Şampiyonu : Survivor Ünlüler-Gönüllüler : Ogeday Girişken

2018 Survivor Şampiyonu : Survivor Mix Star : Adem Kılıçcı

2019 Survivor Şampiyonu : Survivor Türkiye-Yunanistan : Yusuf Karakaya / Katerina Dalaka

2020 Survivor Şampiyonu : Survivor Ünlüler-Gönüllüler : Cemal Can Canseven

2021 Survivor Şampiyonu : Survivor Ünlüler-Gönüllüler : İsmail Balaban

2022 Survivor Şampiyonu : Survivor All Star : Nisa Bölükbaşı

2023 Survivor Şampiyonu : Survivor Ünlüle r - Nefise Karatay