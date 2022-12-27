2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Yunus Sezer kimdir? Yunus Sezer hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,938 haber kaynağında 885,902 adet haber yapılan Yunus Sezer, toplamda 870,898,497 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Yunus Sezer kimdir? İşte, Yunus Sezer hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Yunus Sezer, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Yunus Sezer hakkında 7,938 haber kaynağında 885,902 adet haber yer alırken 2022'de toplam 870,898,497 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Yunus Sezer hakkında merak edilen Yunus Sezer kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

YUNUS SEZER KİMDİR?

10 Nisan 1978 tarihinde Erzurum, İspir'de doğdu.

İlk, orta ve lise öğrenimini Erzurum Atatürk İlköğretim ve Atatürk Lisesinde tamamladı. 1996 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü kazandı. 2000 yılında mezun oldu.

2001 yılında Kaymakam adaylığı sınavını kazandı.

Adaylık sürecinde Edirne Lalapaşa ve İzmir Beydağ'da vekaleten görev yaptı.

Bir yıl süreyle İngiltere'de yabancı dil eğitimi aldı.

Daha sonra asaleten Giresun Alucra, Sivas Altınyayla Kaymakamlıklarında çalıştı.

Siirt Vali Yardımcısı olarak görev yaptı.

İngilizce bilen Yunus Sezer, evli ve bir çocuk babasıdır.