2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Cemil Tugay kimdir? Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,192 haber kaynağında 416,285 adet haber yapılan Cemil Tugay, toplamda 178,061,553 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Cemil Tugay kimdir? İşte, Cemil Tugay hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Cemil Tugay, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Cemil Tugay hakkında 7,192 haber kaynağında 416,285 adet haber yer alırken 2022'de toplam 178,061,553 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Cemil Tugay hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

CEMİL TUGAY KİMDİR?

1967 yılında İzmir'de doğdu. 1980 yılında İzmir İnönü Lisesi'nin ortaokul bölümünden ve 1983 yılında ise lise bölümünden mezun oldu. 1983-1989 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okudu. Ardından mecburi hizmet nedeniyle Çorum'da ve İzmir Tire'de pratisyen hekim olarak görev yaptı.

1993-2000 yıllarında Ankara Numune Hastanesi ve İzmir Atatürk Eğitim Hastanesinde Plastik Cerrahi ihtisasını tamamlayarak, 2000 yılında uzman doktor oldu. 1997'de ABD, Cleveland Klinik'te kısa bir süre ''research fellow'' olarak çalıştı. 2001-2005 yılları arasında Karşıyaka Devlet Hastanesinde Plastik Cerrah, 2005-2009 yıllarında İzmir Çiğli Kent Hastanesinde Plastik Cerrah olarak çalıştıktan sonra 2009 yılında Karşıyaka'da Serbest Hekimlik yapmaya başladı ve halen Alsancak'ta bu görevini sürdürüyor.

2010 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılarak, 2011 yılında CHP İzmir İl BYKP sağlık komisyon üyesi olarak parti çalışmalarında yer aldı. 2012-2016 yılları arasında, İzmir Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyon Başkanlığı, Türk Tabipler Birliği Özel Hekimlik Kolu yürütme kurulu üyeliği ve 2 dönem TTB Kol başkanlığını yürüttü. 2013-2014 yıllarında CHP İzmir il ARGE Kurulu üyeliği ve sonrasında başkanlığını yaptı. 2014 yılında Karşıyaka Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliğine seçilerek, 1 yıl süreyle Kent Konseyinde çalışmalarda yer aldı. 2015 yılında CHP Karşıyaka İlçe Yönetim Kurulunda Bilişim Sorumlusu, seçim ve hukuk işlerinden sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yaptı. 2016 yılında Karşıyaka İnönü Mahallesi delegesi, daha sonra CHP Karşıyaka İlçe Yönetim Kurulunda, STK ve Meslek Odalarından sorumlu Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Bu dönemde 2016 yılında Türk Plastik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. 2017-2018 yıllarında Ege Bölgesi Plastik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Üyeliğine getirildi.

Cemil Tugay, evli ve 3 çocuk sahibidir.