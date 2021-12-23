2022 Memur zammı ne kadar olacak? 2022 Memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, canlı yayında NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı. Memur ve emeklilerin merakla beklediği zam haberleriyle ilgili de konuşan Bakan Nebati, heyecanlandıran bir mesaj verdi. Zam ile ilgili haberleri duyan memur ve memur emeklileri 2022 Memur zammı ne kadar olacak? 2022 Memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak? sorularını araştırıyor.

2022 MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli ve memurların beklentisini yükselten bir açıklama yapan Bakan Nebati, "Memurlarımıza gerekli ek artışlar yapıldı. Ücretliler için gereken adımlar atıldı. Kurumlar Vergisi'nde düşüş yapıyoruz, KDV'de önemli düzenlemeler yapıyoruz, güzel şeyler olacak. Bu çalışmaların neticelerinde enflasyon beklentimiz aşağı yönlüdür. Emeklilerimiz için de ilgili bakanlıklarımız, arkadaşlarımız çalışıyor. Bununla ilgili yapılacak iyileştirmenin emeklilerimizi mutlu edecek bir iyileştirme olacağına inanıyorum." diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANI'MIZA GÜVENİN"

Bakan Nebati, "Ekonomi yönetimimize, sayın cumhurbaşkanımıza, siyasal iktidara lütfen gereken ihtimamı gösterin. Çünkü algılarla, sosyal medyayla hareket ederseniz kaybedersiniz." ifadelerini kullandı.

2022 MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Toplu sözleşmeyle memur ve memur emeklisine 2022'nin ilk yarısı için yüzde 5+ enflasyon farkı, 2022'nin ikinci yarısı için yüzde 7+ enflasyon farkı zam yapılmıştı. 2023'te de yüzde 8+6 zam ve enflasyon farkı oranında ise artış sağlanacaktı. Yapılacak ek protokol ile memur maaşlarına sosyal refah amaçlı ilave artış da yapılmış olacak. Yeni zamlı memur ve emekli maaşları duyurulduğunda sayfamızda yer vereceğiz.

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