2. Göbeklitepe Bisiklet Festivali’nde 250 sporcu pedal çevirdi

Haliliye Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 2. Göbeklitepe Bisiklet Festivali, 28 ilden ve 4 ülkeden gelen 250 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Üç gün süren etkinlikte katılımcılar, tarihi ve doğal güzellikler eşliğinde 115 kilometrelik parkurda unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde düzenlenen 2. Göbeklitepe Bisiklet Festivali, bu yıl daha geniş katılım ve zengin içerikle dikkat çekti. Türkiye’nin farklı illerinden ve yurt dışından gelen bisiklet tutkunları, hem spor yapma hem de bölgenin tarihi ve kültürel değerlerini keşfetme fırsatı buldu.

TARİHLE İÇ İÇE 115 KİLOMETRELİK UNUTULMAZ PARKUR

Festival kapsamında sporcular, yaklaşık 115 kilometrelik parkurda pedal çevirerek Göbeklitepe başta olmak üzere Şanlıurfa’nın önemli tarihi noktalarını ziyaret etti. Şehir turu, Balıklıgöl gezisi, Halfeti ve Harran ilçelerini kapsayan rota, katılımcılara hem doğa hem de tarih ile iç içe bir deneyim sundu.

Farklı coğrafyalardan gelen sporcular, bu eşsiz parkurda sadece fiziksel bir aktivite gerçekleştirmekle kalmadı, aynı zamanda insanlık tarihinin en önemli merkezlerinden biri olan Göbeklitepe’nin büyüleyici atmosferini yakından tanıma imkânı buldu.

KÜLTÜREL ETKİNLİKLERLE FESTİVAL COŞKUSU ARTTI

Üç gün süren festival boyunca Haliliye Belediyesi tarafından katılımcılara çeşitli ikramlar sunulurken, düzenlenen sıra gecesi programı etkinliğe ayrı bir renk kattı. Müzik ve kültürel etkinliklerle desteklenen organizasyon, sporun yanı sıra sosyal ve kültürel bir buluşma noktası haline geldi.

Katılımcılar, hem eğlenceli hem de anlamlı anlar yaşadıkları festival boyunca Şanlıurfa’nın geleneksel dokusunu yakından deneyimleme fırsatı buldu.

BAŞKAN CANPOLAT: “BU TÜR ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK”

Festival sonunda katılımcılar organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti. Başkan Canpolat ise bu tür etkinliklerin kentin tanıtımına önemli katkı sunduğunu belirterek, organizasyona katılan tüm sporculara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Canpolat, Göbeklitepe Bisiklet Festivali’nin hem spor turizmine hem de Şanlıurfa’nın tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtımına katkı sağladığını ifade ederek, benzer organizasyonların artarak devam edeceğini vurguladı.

Haber: Mehmet Güngördü

Dilşad Özcan
Haberler.com
