Gram altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını ne kadar? 2 Ağustos 2024 Cuma altın fiyatları...

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GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 605 liradan işlem görüyor. Altının dün ons fiyatındaki artışa paralel yükseliş eğiliminde hareket eden gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 1,64 artışla 2 bin 606 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,10 azalışla 2 bin 605 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 306 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 17 bin 157 liradan satılıyor.