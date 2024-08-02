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Gram altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını ne kadar? 2 Ağustos 2024 Cuma altın fiyatları...

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2 Ağustos 2024 Cuma günü altın fiyatlarına dair son durum açıklandı. Altın alışverişinde bulunacak vatandaşlar, gram altın ve cumhuriyet altını fiyatlarını merak ediyor. İşte güncel altın fiyatları...

2 Ağustos çeyrek altın ve gram altın ne kadar olduğu araştırılıyor. Bugün altın fiyatları ne kadar oldu ve cumhuriyet altını ne kadar soruları sıklıkla gündeme geliyor. Çeyrek altın, ata altın, büyük altın ve tam altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? merak ediliyor. Gram altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını ne kadar? 2 Ağustos 2024 Cuma altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 605 liradan işlem görüyor. Altının dün ons fiyatındaki artışa paralel yükseliş eğiliminde hareket eden gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 1,64 artışla 2 bin 606 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,10 azalışla 2 bin 605 lira seviyesinde bulunuyor.

2 Ağustos 2024 Cuma Altın Fiyatları Açıklandı: Gram ve Cumhuriyet Altını Ne Kadar Oldu?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 306 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 17 bin 157 liradan satılıyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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