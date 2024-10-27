1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde en çok gol atan, en çok galibiyet alan ve en çok puan toplayan futbol takımı hangisidir?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki sorunun cevabı merak ediliyor. Bu sezon, yarışmacıların verdikleri yanıtlar ve stratejileri, ekran başındaki izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde en çok gol atan, en çok galibiyet alan ve en çok puan toplayan futbol takımı hangisidir? İşte cevabı!

1959'DAN GÜNÜMÜZE KADARKİ SÜPER LİG TARİHİNDE EN ÇOK GOL ATAN, EN ÇOK GALİBİYET ALAN VE EN ÇOK PUAN TOPLAYAN FUTBOL TAKIMI HANGİSİDİR?

A) Galatasaray

B) Beşiktaş

C) Fenerbahçe

D) Trabzonspor

DOĞRU CEVAP: C şıkkıdır.

Süper Lig'de geride kalan 66 sezonun en çok puan toplayan, en çok galip gelen ve en çok gol atan takımı unvanları Fenerbahçe'nin elindedir.