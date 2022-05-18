18 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı - Haberler

18 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı
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18 Mayıs 2022 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
02:30 Spor Toto 1. Lig Özetler
03:00 İtalya Seri A Özetler
03:20 İngiltere Premier Lig Özetler
03:50 Spor Atlası
04:00 Futbol Gecesi
05:30 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:25 Spor Toto 1. Lig Özetler
09:55 Spor Takvimi
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 İngiltere Premier Lig Özetler
14:00 TBMM-TV
17:25 Sırbistan - Belçika
19:30 Spor Merkezi
19:55 Türkiye - İspanya
22:00 Futbol Anadolu
23:30 İleri Üçlü