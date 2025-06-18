18 Haziran Çarşamba bu akşam maç var mı, hangi maçlar var? Bugün derbi var mı, kimin maçı var?

18 Haziran Çarşamba bu akşam maç var mı, hangi maçlar var? Bugün derbi var mı, kimin maçı var?
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Futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri bugün hangi maçların oynanacağı. Özellikle "18 Haziran Çarşamba bu akşam maç var mı?" ve "Bugün derbi var mı?" soruları, gün içinde en çok aratılan başlıklar arasında yer alıyor.

"Bu akşam hangi maçlar var?" sorusuna yanıt arayan futbolseverler için, yayın saatleri ve mücadele edecek takımların detaylı listesini sizler için derledik. İşte 18 Haziran 2025 Çarşamba gününe dair tüm futbol programı...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

01:00 - Ulsan vs Mamelodi Sundowns (FiFA Kulüpler Dünya Kupası)

03:15 - Curaçao vs El Salvador (Concacaf Gold Cup)

04:00 - Monterrey vs Inter (FiFA Kulüpler Dünya Kupası)

05:30 - Kanada vs Honduras (Concacaf Gold Cup)

14:35 - Henan Songshan Longmen vs Shanghai Port (Çin Süper Ligi)

15:00 - Shenzhen FC vs Wuhan Three Towns (Çin Süper Ligi)

18:00 - Hollanda vs İspanya (UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası)

18:00 - Portekiz vs İngiltere (UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası)

18:30 - Slovenya vs Litvanya (FiBA Kadınlar EuroBasket)

19:00 - Manchester City vs Wydad (FiFA Kulüpler Dünya Kupası)

19:00 - Danimarka vs Finlandiya (UEFA U21 Avrupa Şampiyonası)

19:00 - Hollanda vs Ukrayna (UEFA U21 Avrupa Şampiyonası)

19:00 - Polonya vs Fransa (UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası)

20:00 - İsveç vs İtalya (UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası)

20:00 - Lilleström vs Asane (Norveç 1. Ligi)

20:00 - Ranheim vs Start (Norveç 1. Ligi)

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