15 Temmuz'da kuyumcular açık mı? 15 Temmuz resmi tatil olması nedeniyle bu özel günde dair sorular gündeme geldi. Bu konu, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 15 Temmuz'da kuyumcular açık mı? Detaylar haberimizde...

15 TEMMUZ'DA HASTANELER AÇIK MI?

Resmi tatil günlerinde okullar, üniversiteler, eczaneler, bankalar, Borsa İstanbul, dövizciler, kuyumcular, sağlık ocakları, Aile Sağlığı Merkezleri, hastaneler kapalı oluyor. 15 Temmuz'da nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Hastanelerin acil servisleri 7-24 açık olduğundan resmi tatillerde kapalı olmayacak.

15 TEMMUZ'DA BORSA AÇIK MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, resmi tatil olduğu için Borsa İstanbul kapalı olacak.

15 TEMMUZ'DA KARGOLAR AÇIK MI?

15 Temmuz Pazartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü olmasından dolayı resmi tatil oluyor. Bu resmi tatilde kargo firmaları da tatil yapıyor. 16 Temmuz 2024 Salı günü kargo firmaları hizmet vermeye devam edecek.

15 TEMMUZ'DA KUYUMCULAR AÇIK MI?

Resmi tatil günlerinde okullar, üniversiteler, eczaneler, bankalar, kargolar, noterler, Borsa İstanbul, dövizciler, kuyumcular, sağlık ocakları, Aile Sağlığı Merkezleri, hastaneler kapalı oluyor.