11794 v 30000 sinyal yok çözümü nedir?
TRT 1 güncel frekans bilgileri! TRT 1'de yayınlanan programları, dizileri ve maçları canlı yayınla izlemek isteyen televizyon izleyicileri TRT 1 frekans bilgilerini merak ediyor. Peki, 11794 v 30000 sinyal yok çözümü nedir?
TRT 1 uydu frekans bilgileri merak ediliyor. TRT 1'de yayınlanan programları ve maçları canlı yayınla izlemek isteyen televizyon izleyicileri TRT 1 frekans bilgilerini merak ediyor. Peki, 11794 v 30000 sinyal yok çözümü nedir?
TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ
• Uydu: TÜRKSAT 4A
• Frekans: 11794
• Polarizasyon: V Dikey
• Sembol Oranı: 30.000
• FEC: 3/4
TRT, EURO 2024 maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.
TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ
TÜRKSAT 4A TRT Spor frekans bilgileri:
Frekans: 11.958
POL: V
Sembol: 27500
FEC: 5/6
15 HAZİRAN TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Ukrayna-Belçika"
21.00 Kupa Saati
22.00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Çekya-Türkiye"
11794 v 30000 sinyal yok sorunu yaşıyorsanız teknik destek isteyebilirsiniz.