11 Eylül 2024: Euro'nun Güncel Satış Fiyatı ve TL Karşısındaki Değeri Ne Kadar?
Euro'nun ne kadar olduğu ve 1 Euro'nun kaç TL olduğu, döviz kurlarını yakından takip edenlerin gündeminde. 11 Eylül 2024 itibarıyla Euro'nun güncel satış fiyatı merak ediliyor. Döviz kurlarındaki artışlarla birlikte Euro'nun TL karşısındaki değeri rekor seviyelere ulaşırken, "Euro bugün ne kadar?" sorusu sıkça soruluyor. Peki, 1 Euro kaç TL? 11 Eylül 2024 itibariyle Euro'nun güncel satış fiyatı nedir?
Euro/TL kuru yükselmeye devam ederken, 11 Eylül Euro satış fiyatı ve dövizdeki son gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 1 Euro'nun ne kadar olduğu ve güncel döviz kurlarına dair detaylar haberimizde...
EURO NE KADAR?
11 Eylül 2024 güncel Euro alış fiyatı 37,4808 TL
Euro satış fiyatı 37,4901 TL olmuştur.
DOLAR NE KADAR?
Bugün 1 Dolar 34,0045 Türk Lirasından işlem görüyor.
STERLİN NE KADAR?
Sterlin alış fiyatı 44,3120 TL
Sterlin satış fiyatı 44,5341 TL olmuştur.
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