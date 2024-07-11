Üye Girişi
Haberler

11-12 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

12 Temmuz 2024 güncel akaryakıt fiyatları zam var mı sorusu araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. Bunun yanı sıra benzine zam geldi mi, ne zaman? Motorine zam var mı, mazota zam var mı soruları merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatlarını derlediğimiz haberimizde akaryakıta zam gelecek mi, akaryakıta zam var mı, akaryakıt zammı ne zaman detayları haberimizde. Peki, yakıta zam var mı? Yakıt zammı ne zaman?

Akaryakıt fiyatları akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları!

AKARYAKIT FİYATLARI

11.07.2024 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

  • Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 44,73 TL
  • Motorin TL/lt: 44,66 TL
  • Motorin (Excellium) TL/lt: 44,66 TL
  • Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 32,36 TL
  • Fuel Oil TL/Kg: 28,46 TL

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Zam Gündem Gündem Finans Ekonomi Haberler

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki

 Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme

Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme

 Kaçak trafo drone ile tespit edildi! Ekonomiye yıllık zararı tamı tamına 10 milyar TL

Kaçak trafo drone ile tespit edildi! Ekonomiye yıllık zararı tamı tamına 10 milyar TL

Bakmadan Geçme

D Smart Go Canlı izleme linki var mı? D Smart spor izleme linki 2024! Spor Smart CANLI izle!(GALATASARAY MAÇI) Spor Smart full hd donmadan ve kesintisiz izle! 11 Temmuz D Smart Go Spor Smart canlı yayın! LASK Linz hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? LASK Galatasaray maçı CANLI izle! (HD) 11 Temmuz LASK Galatasaray maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? 12 Temmuz Cuma Hutbesi yayınlandı! 12 Temmuz Cuma Hutbesi tam metni! 11-12 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Barış Alper Yılmaz Hafsanur Sancaktutan sevgili mi? 11-12 Temmuz hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Hababam Sınıfı Merhaba filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı Merhaba filmi ne zaman, nerede çekildi? Bizans Oyunları: Geym Of Bizans filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bizans Oyunları: Geym Of Bizans filmi ne zaman, nerede çekildi? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! Organize İşler Sazan Sarmalı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Organize İşler Sazan Sarmalı filmi ne zaman, nerede çekildi? Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 11-12 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Milyoner Aile yarışması ne? Milyoner Aile yarışması hangi kanalda, ne zaman başlayacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title