Haberler

10 ultra lüks araca el konuldu! Piyasa değerleri dudak uçuklatıyor

10 ultra lüks araca el konuldu! Piyasa değerleri dudak uçuklatıyor
Güncelleme:
İstanbul Gümrük Muhafaza ekipleri, sahte fatura düzenlenerek değerleri düşük gösterilen 10 lüks araca el koydu. Araçların toplam değerinin 288 milyon lira olduğu açıklandı.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri operasyon kapsamında büyük bir kaçakçılık girişimini ortaya çıkardı. Yapılan çalışmalar sonucunda, Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü kayıtlarında bulunan 9 lüks aracın değerlerinin sahte faturalarla düşük gösterildiği tespit edildi.

46 MİLYONLUK KAMU ZARARI

Ticaret Bakanlığı'nın yürüttüğü denetimlerde, ticarette güvenliğin sağlanması ve kaçakçılıkla etkin mücadele hedefi kapsamında yapılan detaylı incelemelerle 46 milyon liralık kamu zararının önüne geçildi.

288 MİLYONLUK 10 ARACA EL KONULDU

Ekipler, sahte belgelerle beyan edilen araçların gerçek değerlerini ortaya çıkararak toplam 288 milyon lira değerindeki 10 lüks araca el koydu.

Olayla ilgili soruşturmanın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: Haberler.com / Hukuk
Haberler.com
500
