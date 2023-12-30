1 Ocak sağlık ocakları açık mı? Yılbaşında hastaneler, eczaneler, sağlık ocakları açık mı, kapalı mı olacak?

Yılbaşı öncesi sağlık ocağı ile ilgili araştırmalar sıklaştı ve bu nedenle 1 Ocak sağlık ocakları açık mı? Sorusu gündemde yer almakta olan konular arasında bulunuyor. Resmi tatillerde sağlık ocağı, hastaneler, eczaneler ve bu tarz kurumların durumları araştırılmaktadır. Peki, 1 Ocak sağlık ocakları açık mı? Yılbaşında hastaneler, eczaneler, sağlık ocakları açık mı, kapalı mı olacak?

1 OCAK SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Resmi tatiller, hastaneleri ve sağlık ocaklarını da kapsamaktadır. 1 Ocak resmi tatil olması nedeniyle hastaneler ve sağlık ocakları kapalı olacaktır. 1 Ocak tarihinde hastanelerin acil bölümleri vatandaşlara hizmet verebilmek için açık olacak. Buna göre 1 Ocak Pazartesi günü sağlık ocakları kapalı olacaktır.

1 OCAK KARGOLAR AÇIK MI?

Yılbaşının yaklaşmasıyla beraber kanunla belirlenen esaslara göre resmi tatil günleri belli oldu. Buna göre yılbaşı tatilinde bütün resmi kurumlar (okul, hastane, PTT, SGK, üniversite ve bankalar) kapalı olacaktır. Sadece hastanelerin acil bölümleri dışında resmi kurumlarda sadece nöbetçi bırakılacaktır. Buna göre 1 Ocak Pazartesi günü kargolar kapalı olacak ve dağıtım yapılmayacaktır.

1 OCAK ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

1 Ocak Pazartesi günü üniversiteler yılbaşı aynı zamanda yılın ilk resmi tatili olması nedeniyle tatildir. Buna göre 1 Ocak Pazartesi günü üniversitelerde ders işlenmeyecektir ve resmi tatil olarak uygulanır.