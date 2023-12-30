1 Ocak Pazartesi BİM, A101, ŞOK açık mı? Yılbaşında marketler çalışıyor mu, çalışma saatleri kaç?

1 Ocak Pazartesi BİM, A101, ŞOK açık mı? Yılbaşı heyecanı için geri sayım sürüyor. Yılbaşı gününe denk gelen 1 Ocak Pazartesi günü marketlerin çalışma saatleri değişecek mi değişmeyecek mi merak ediliyor. Market alışverişleri için BİM, A101, ŞOK çalışma saatleri araştırılıyor. Peki, 1 Ocak Pazartesi BİM, A101, ŞOK açık mı? İşte marketlerin çalışma saatleri haberimizde!

MARKETLER YILBAŞINDA AÇIK MI?

Yılbaşı 1 Ocak Pazartesi gününe denk geliyor. Yılbaşı günü marketlerin çalışma saatleri değişmeyecek. Migros, Carrefour, BİM, A101, ŞOK açık olacak.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 çalışma saatleri aşağıdaki gibidir.

Hafta içi ve Hafta sonu: 09.00 A101 açılış saatidir.

Hafta içi ve Hafta sonu: 21.30 A101 kapanış saatidir.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM çalışma saatleri, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere aynı çalışma saatleri geçerlidir.

BİM her sabah saat 09.00'da açılmaktadır.

BİM her akşam saat 21.00'de kapanmaktadır.

BİM marketleri her gün 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Diğer marketlerde olduğu gibi bazı bölgelerde 10.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.