"1 Ocak İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusu, yeni yılın ilk gününde ulaşım planı yapacak vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yılbaşı tatili olan 1 Ocak günü genellikle toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasını kararlaştırıyor. Bu kapsamda metro, metrobüs, Marmaray ve otobüslerin yeni yılın ilk gününde ücretsiz hizmet vermesi bekleniyor. Peki, 1 Ocak İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Ocak Çarşamba metro, metrobüs, marmaray, otobüs seferleri ücretsiz mi olacak? Detaylar haberimizde...

1 OCAK TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Yılbaşı gecesindeki yoğunluğu karşılamak amacıyla toplu ulaşım araçları için ek seferler planlandı. İETT, 31 Aralık'ta 832 farklı hatta 64 bin seferini sürdürürken yılbaşı gecesi buna ek olarak, 25 farklı hatta toplam 304 ek sefer düzenlendi. Geceleri kesintisiz hizmet veren metrobüs sisteminde de 221 ek sefer konuldu. İBB'ye bağlı toplu taşıma hizmetleri, dini ve ulusal bayramlar ile resmi tatillerde olduğu gibi, 1 Ocak'ta da kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine 24 saat ücretsiz olacak.

METRO SEFERLERİ KAÇA KADAR AÇIK?

Metro İstanbul'da M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Bakırköy-Kayaşehir, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Samandıra, M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Parseller ve M9 Bahriye-Olimpiyat hatları 24 saat süreyle çalışacak.

T1 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy-Moda, T4 Topkapı-Mescidi Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hatları ile F1 Taksim-Kabataş ve F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatları 1 Ocak'ta saat 02.00'ye kadar seferlerini sürdürecek. Şehir Hatları da 31 Aralık yılbaşı gecesi yolcu yoğunluğuna göre ek sefer düzenleyecek. Yine, yılbaşı gecesinde tüketici hakları ihlalleri, dilencilik, izinsiz ilan ve reklamlar, kaçak hafriyat dökümü, seyyar ve izinsiz faaliyetlerin engellenmesi amacıyla zabıta ekipleri vardiya usulüyle görev yapacak.