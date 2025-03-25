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1 milyon 300 bin Ford incelemeye alındı

1 milyon 300 bin Ford incelemeye alındı
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Otomotiv devi Ford tarihi bir geri çağırma programı başlattı. ABD'de yaklaşık 1,3 milyon Ford kamyonet için inceleme başlatıldı.

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), mekanik bir sorun nedeniyle yaklaşık 1,3 milyon Ford kamyonete yönelik inceleme başlatıldığını bildirdi.

NHTSA'dan yapılan açıklamada, incelemenin 2015-2017 model F-150 kamyonetlerini kapsadığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu araçlarla ilgili olarak, sürüş sırasında herhangi bir uyarı veya sürücü müdahalesi olmadan, beklenmedik ve istenmeyen şekilde şanzımanın daha düşük bir vitese geçtiğine dair 138 tüketici şikayeti alındığı aktarıldı.

VİTES KÜÇÜLTME SORUNU BÜYÜYOR

Beklenmedik vites küçültmenin aracın ani ve hızlı bir şekilde yavaşlamasına neden olduğu belirtilen açıklamada, bazı şikayetlerde de vites küçültme sırasında aracın arka tekerleklerinin geçici olarak kilitlendiği, bunun da aracın kontrolünün kaybına yol açarak kaza ve yaralanma riskini artırdığı kaydedildi. Açıklamada, bu kapsamda yaklaşık 1,3 milyon Ford F-150 kamyonetine yönelik inceleme başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Abdurrahman Yazıcı - Otomobil
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