0.99 konut kredisi faiz! SON DAKİKA! Konut kredisi faiz oranları düştü mü? Konut kredi faizleri düşecek mi?

0.99 konut kredisi faiz açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Ekonomik gelişmelerin değerlendirildiği yaklaşık 3 saat süren Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulundu. Konut kredisi ile ilgili açıklamalarda bulunmasının ardından detaylar 0.99 konut kredisi faiz! Konut kredisi faiz oranları düştü mü? 0.99 konut kredisi hesaplama! Konut kredi faizleri düşecek mi? 0.99 kredi hesaplama araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI DÜŞTÜ MÜ?



Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ev almayı düşünenlere müjde verdi. Konut finansmanı için 3 ayrı finansman hazırladıklarını belirten Erdoğan, "Konut finansmanı konusunda 3 ayrı paketi milletimizin hizmetine sunuyoruz." dedi.

İlk müjdemiz konut almak isteyen vatandaşlarımız ve konut yapan firmalarımızla ilgilidir. 1 milyon 100 binin üzerindeki konutla vatandaşlarımızı uygun şartlarda ev sahibi yapmıştık. Bankacılık sektörünün verdiği uygun kredilerle milyonlarca vatandaşımız ev sahibi olmuştu. Son olarak küresel ekonomide fahiş yükselişler sebebiyle konut inşasında yavaşlama, konut fiyatlarında çok büyük artışlar yaşandı.

Vatandaşlarımızı konut sektöründeki bu dalgalanmaktan korumak amacıyla bir dizi tedbiri hayata geçirme kararı aldık.

Birinci pakette, ilk defa tek konut sahibi olacak vatandaşımıza 2 milyon değere sahip birinci el satın almamalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,98 faizli konut kredisi sağlıyoruz. Konut değeri 2 milyon lira ile sınırlı bu paket aylık 0,89 faizli konut kredisi içeriyor. Bu paketin amacı da döviz ve altın varlıkların Türk Lirasına dönüşünü teşvik etmektir.

Mayıs ayı başı itibariyle asgari yüzde 40'ı tamamlanmış, asgari yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerin tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık kaynak ayırdık. 1 yıl boyunca konut fiyatlarını sabit tutma taahhüdü veren firmalarımız belli rakama kadar 36 ay vade ile bu finansmandan yararlanabilecek.

Böylece konut arzının artmasını, fiyatların dengeye gelmesini hedefliyoruz. TOKİ vasıtasıyla yürüttüğümüz düşük maliyetli, satış fiyatlı sosyal konut projelerine hız veriyoruz. Düşük gelirli vatandaşlarımız için TOKİ'ye 30 milyar liralık finans sağlayacağız."

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