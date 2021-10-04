Vakıfbank kadın voleybol takımı kadrosu! 2021 Vakıfbank voleybol kadrosundaki oyuncular kimlerdir, isimleri ne, boyları kaç?

Ülkemizin en güçlü Voleybol takımlarından birisi olan Vakıfbank'ın oyuncuları ve hakkında bilgiler merak edildi. Peki, Vakıfbank kadın voleybol takımı kadrosunda kimler var? Vakıfbank kadın voleybol takımı oyuncuları kimlerdir? Milli takımdaki hangi oyuncu Vakıfbank'ta oynuyor? Zehra Güneş Vakıfbank'ta mı oynuyor? Meyem Boz Vakıfbank'ta mı oynuyor? Tuğba Şenoğlu Vakıfbank'ta mı oynuyor? Cansu Özbay Vakıfbank'ta mı oynuyor?

VAKIFBANK KADIN VOLEYBOL TAKIMI KADROSU VE İSİMLERİ

Vakıfbank kadın voleybol kadrosu oyuncuları, doğum tarihleri ve boyları aşağıdaki gibidir:

Koç : Giovanni Guidetti

- Buket Gülübay : 28 Şubat 1999 : 1.83 : Pasör :Türkiye

- Cansu Özbay : 17 Ekim 1996 : 1.82 : Pasör :Türkiye

- Tuğba Şenoğlu : 2 Şubat 1998 : 1.84 : Smaçör :Türkiye

- Ayça Aykaç : 12 Şubat 1996 : 1.75 : Libero :Türkiye

- Kübra Akman : 13 Ekim 1994 : 1.97 : Orta Oyuncu :Türkiye

- Chiaka Ogbogu : 15 Nisan 1995 : 1.88 : Orta Oyuncu :ABD

- Melis Gürkaynak : 20 Nisan 1990 : 1.85 : Orta Oyuncu :Türkiye

- Gabriela Braga Guimaraes : 19 Mayıs 1994 : 1.80 : Smaçör :Brezilya

- Isabelle Haak : 11 Temmuz 1999 : 1.94 : Pasör Çaprazı :İsveç

- Meryem Boz : 3 Şubat 1988 : 1.88 : Pasör Çaprazı :Türkiye

- Michelle Bartsch-Hackley : 12 Şubat 1990 : 1.93 : Smaçör :ABD

- Aylin Sarıoğlu : 21 Temmuz 1995 : 1.68 : Libero :Türkiye

- Derya Cebecioğlu : 24 Ekim 2000 : 1.82 : Smaçör :Türkiye

- Zehra Güneş : 7 Temmuz 1999 : 1.97 : Orta Oyuncu :Türkiye

VAKIFBANK KADIN VOLEYBOL TAKIMI TEKNİK EKİP KADROSU

Giovanni Guidetti : Başantrenör

Cesar Hernandez Gonzalez : Yardımcı Antrenör

Saim Pakkan : Yardımcı Antrenör

Ahmetcan Erşimşek : Yardımcı Antrenör

Fikret Ceylan : Yardımcı Antrenör Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Fatih Yağcı : İstatistik

Giovanni Miale : Kondisyoner

Sabri Erdoğan : Terapist Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Georgi Vasilev Bivolarski : Fizyoterapist

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