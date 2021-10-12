Ümraniye'de yol verme kavgası

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de yol verme kavgasında bir kişiyi darp ettiği öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Çakmak Mahallesi Varan Caddesi üzerinde yol verme nedeniyle çıkan kavgada, ters istikamette seyreden araçtaki S.Ş., A.K. ve Y.Ç.'nin araçtan inerek diğer araçtaki B.T.'yi darp ettiği iddia edildi.

3 şüpheli Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

S.Ş., A.K. ve Y.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.