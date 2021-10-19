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'Bodrum Cup' heyecanı başladı; yelkenler yangında zarar gören bölgelere açıldı (2)

Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Spor

THE BODRUM CUP'TA İLK ETAP TAMAMLANDIMuğla'nın Bodrum ilçesinde, 33'üncüsü bu yıl düzenlenen American Hospital The Bodrum Cup'ta ilk etap olan Bodrum Denizciler Derneği 50'inci Yıl Etabı tamamlandı.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - THE BODRUM CUP'TA İLK ETAP TAMAMLANDI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 33'üncüsü bu yıl düzenlenen American Hospital The Bodrum Cup'ta ilk etap olan Bodrum Denizciler Derneği 50'inci Yıl Etabı tamamlandı. Etap Bodrum'da başlayıp yine Bodrum'da tamamlandı. Yarışlar başlamadan önce, bugüne kadar The Bodrum Cup'a destek veren Mustafa Cengiz, Melih Geçgil, Mustafa Odabaşı ve Erol Ağan anısına denize çelenk bırakıldı. Yarışların yarın gerçekleştirilecek Anadolu Sigorta Etabı'nda dümenlerin Bodrum'dan Çökertme'ye kırılacağı bildirildi.

Davut CAN/ BODRUM (Muğla),


'Bodrum Cup' heyecanı başladı; yelkenler yangında zarar gören bölgelere açıldı (2)

'Bodrum Cup' heyecanı başladı; yelkenler yangında zarar gören bölgelere açıldı (2)

'Bodrum Cup' heyecanı başladı; yelkenler yangında zarar gören bölgelere açıldı (2)

'Bodrum Cup' heyecanı başladı; yelkenler yangında zarar gören bölgelere açıldı (2)

'Bodrum Cup' heyecanı başladı; yelkenler yangında zarar gören bölgelere açıldı (2)

'Bodrum Cup' heyecanı başladı; yelkenler yangında zarar gören bölgelere açıldı (2)

'Bodrum Cup' heyecanı başladı; yelkenler yangında zarar gören bölgelere açıldı (2)

'Bodrum Cup' heyecanı başladı; yelkenler yangında zarar gören bölgelere açıldı (2)

'Bodrum Cup' heyecanı başladı; yelkenler yangında zarar gören bölgelere açıldı (2)

'Bodrum Cup' heyecanı başladı; yelkenler yangında zarar gören bölgelere açıldı (2)

'Bodrum Cup' heyecanı başladı; yelkenler yangında zarar gören bölgelere açıldı (2)

'Bodrum Cup' heyecanı başladı; yelkenler yangında zarar gören bölgelere açıldı (2)
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