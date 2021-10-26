Suriye rejimi, sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor

Bölgedeki güvenlik kaynakları, Suriye rejiminin İdlib'in güneyinde kontrolü altındaki bölgelere canlı kalkan olarak kullanmak için sivilleri zorla yerleştirdiğini bildirdi.

Bölgedeki güvenlik kaynakları tarafından, rejimin İdlib'de sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı, sivillerin yerleştirildiği bölgelerden muhaliflerin hedef alındığı belirtildi. Rejim ve İranlı milis grupların sızma girişimlerinin İdlib bölgesi sınırları dışında da meydana geldiği, bunun güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturduğu ve bu durumun kabul edilemeyeceği vurgulandı. Güvenlik kaynakları ayrıca, PKK/PYD-YPG terör örgütünün kullandığı sivil canlı kalkan taktiğinin, rejim tarafından uygulanmasının İdlib bölgesinde sivillerin yoğun olarak bulunduğu pazar yeri, hastane gibi yerlere düzenlediği saldırılara karşılık verilmesini engellemek, karşılık verildiği takdirde de siviller zarar görüyor propagandasıyla uluslararası kamuoyunu yanıltmak olarak değerlendirilebileceğini kaydetti. - ANKARA

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