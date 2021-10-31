Soma'da Yollar Büyükşehir'le Yenileniyor

SOMA, MANİSA (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Soma ilçesinde yapılan yol çalışmasını yerinde inceledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, il genelindeki yol yapım çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Soma ilçesinde de devam eden yol yapım çalışmalarını Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu yerinde inceledi. Öztozlu'ya incelemesinde, Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Can Doğan Cansever ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar Şantiye Sorumlusu Murat İpek eşlik ederken, Sevişler Mahalle Muhtarı İbrahim Benli de hazır bulundu. Yapılan yol çalışmalarından dolayı memnuniyetini ifade eden Soma ilçesi Sevişler Mahalle Muhtarı İbrahim Benli, "Mahallemiz Soma ilçesine bağlı ancak, baraj ve mesire alanı olmasından dolayı Manisa merkezden dahi ziyaretçi ağırlıyor. Yolumuz önceden iyi değildi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerimi sunuyorum. Yollarımız güzel oldu, Allah ondan razı olsun" dedi. Yapılan çalışmalarla ilgili olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Can Doğan Cansever ise, "Soma'nın mesire alanı olan Sevişler Mahallesi hem civar ilçelerden hem de çevre illerden ziyaretçi alan aynı zamanda Somalı vatandaşların da sıklıkla geldiği bir bölge. Bu nedenden dolayı trafik oldukça yoğun. Burada 3, 5 kilometrelik bir yol çalışmamız oldu. Hem burada yaşayan vatandaşlarımız hem de buraya civar il ve ilçelerden ziyarete gelen vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlarımız başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Yapılan hizmetlerden dolayı ben de teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu.

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