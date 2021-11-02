PUBG Mobile, Liverpool FC ile iş birliği yaptı

PUBG Mobile'e gelecek olan Liverpool takım formaları etkinliği 12 Kasım – 20 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek.

Liverpool FC'nin dijitalden sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Drew Crisp'in yaptığı açıklamada:

"Giderek dijitalleşen bir dünyada, hayranlarımızı tercih ettikleri çok çeşitli dijital platformlarda yenilik yapabilmek ve onlarla etkileşim kurabilmekten gurur duyuyoruz.

Hayranlarımız arasında büyüyen ve gelişen çevrimiçi oyun dünyasıyla PUBG Mobile onlarla farklı ama çok alakalı bir bağlamda bağlantı kurmak için mükemmel bir platformdu – çevrimiçi oyun ve futbol dünyasını oyunların güncüyle iç içe geçirir.

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Bu, taraftarların kulübe olan sevgilerini benimsemeleri ve Liverpool FC ile en sevdikleri platformlardan birinde etkileşim kurmaları ve futbolun fiziksel etkileşimli doğasını dijital interaktif oyun dünyasına bir araya getirmeleri için harika bir fırsat." Sözlerine yer verdi.

Tencent Games'in PUBG Mobile yayıncılık başkanı Vincent Wang ise, "PUBG Mobile'da takım çalışması, kazanmak isteyenler için temel bir ilkedir. Cesur dostluklarıyla ünlü bir takım olan Liverpool Football Club ile iş birliği yaparak mükemmel bir ortak buldu." Şeklinde açıklama yaptı.

?PUBG MOBILE x Liverpool Futbol Kulübü iş birliği 12 Kasım'da!?



Liverpool desenli kalıcı bir sırt çantası kazanmak için 12 Kasım'da etkinliğe katılmayı unutma!??



Takipte Kal!?? pic.twitter.com/NMexiFqhBb — PUBG Mobile Tu¨rkiye (@PUBGM_TR) October 29, 2021

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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