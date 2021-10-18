BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti.

BAYKAR'dan yapılan açıklamada, "Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve Milli Siha'larımızın öncü ismi, Yönetim Kurulu Başkanımız ve yol göstericimiz Özdemir Bayraktar, Hakk'a yürüdü..." denildi.

ÖZDEMİR BAYRAKTAR KİMDİR?