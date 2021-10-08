Norveç'te Haaland, Sörloth ve Joshua King yok mu, neden yok, kadroya alınmadı mı? Erling Haaland neden maçta yok, niye oynamıyor, sakatlandı mı?

Türkiye- Norveç maçında Haaland yok mu, oynamayacak mı? Türkiye-Norveç maçında Alexander Sörloth yok mu, oynamayacak mı? Türkiye-Norveç maçında Joshua King yok mu, oynamayacak mı? Sakatlıkları dolayısıyla mı kadroda yok? Haaland sakatlandı mı?

TÜRKİYE-NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2022 FIFA Dünya Kupası grup eleme maçlarında Türkiye-Norveç maçı bugün 8 Ekim Cuma saat 21:45 'de başlayacak.

TÜRKİYE-NORVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç TRT 1'de canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE-NORVEÇ MAÇINDA ERLİNK HALAAND, ALEXANDER SÖRLOTH VE JOSHUA KİNG YOK MU, NEDEN YOK?

Norveç takımında Haaland, Sörloth ve Joshua King'in maçta olmaması merak edilmişti. Norveç teknik direktörün açıklamasına göre Haaland, Sörloth ve Joshua King sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı. Bundan dolayı da bugün oynanacak Türkiye-Norveç maçında bu 3 isim sahada olmayacak. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Norveç teknik direktörü Stale Solbakken, "Olağanüstü bir durumla karşı karşıyayız" açıklamasında bulunmuştu. Buna göre Norveç'in en önemli futbolcuları sakatlıkları ve yorgunlukları nedeniyle kadroya alınmadı ve Türkiye'ye getirilmedi.

HAALAND VE SÖRLOTH MAÇTA NİYE OYNAMIYOR?

Norveç'in golcüleri Erling Haaland ve Alexander Sörloth, 8 Ekim'de Dünya Kupası Elemeleri maçında Milli Takımımız'a karşı sahada olamayacak. Dortmund'un hocası Rose, "Haaland'ın ağrıları çok şiddetli. Augsburg maçında yok. Onu şimdilik burada tutacağız ve önümüzdeki zamanı onun için nasıl iyi değerlendireceğimize bakacağız. Milli Takım'a gitmiyor" dedi.

Dortmund'da sakatlığı bulunan Haaland'ın Norveç Milli Takımı'na katılmayacağı ve tedavisinin Almanya'da devam edeceği açıklandı. Haaland, A Milli Takımımıza karşı forma giyemeyecek.

SÖRLOTH DA YOK

Norveç Milli Takımı'nın diğer golcüsü Sörloth da sakatlığı sebebiyle bize karşı oynayamayacak. Sörloth ve Haaland, Norveç Milli Takımı'nda çift forvet olarak oynuyorlar. Rakibin hücum hattı epey yara aldı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

"DURUMU BELLİ DEĞİL"

Norveç Futbol Federasyonu'ndan Haaland için kesin bir ifade gelmedi. Yıldız futbolcu kamp kadrosuna dahil edildi. Ancak Dortmund'un hocası farklı bir açıklama yaptı. Rose,"Haaland'ın ağrıları çok şiddetli. Augsburg maçında yok. Onu şimdilik burada tutacağız ve önümüzdeki zamanı onun için nasıl iyi değerlendireceğimize bakacağız. Milli Takım'a gitmiyor" dedi.

TÜRKİYE-NORVEÇ MAÇI İLK 11 AÇIKLANDI MI?

Maçta henüz ilk 11 açıklanmadı. Fakat muhtemel 11 açıklandı.

Muhtemel 11 şöyle:

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Serdar Aziz, Caner, Berat (Taylan), Ozan, Hakan, Cengiz, Yusuf Yazıcı (Kerem Aktürkoğlu), Burak Yılmaz

Uğurcan, Zeki, Merih, Serdar Aziz, Caner, Berat (Taylan), Ozan, Hakan, Cengiz, Yusuf Yazıcı (Kerem Aktürkoğlu), Burak Yılmaz Norveç: Nyland, Pedersen, Strandberg, Hanche-Olsen, Meling, Thorsby, Berg, Thorstvedt, Odegaard, El Younoussi, Berisha

TÜRKİYE-NORVEÇ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da, Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

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