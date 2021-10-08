Newcastle United satıldı mı? Newcaste United'ı kim satın aldı? Newcastle United kime satıldı? Newcastle United ne kadara satıldı?
İngiltere Premiere Lig'in köklü ekiplerinden Newcaste United' 300 milyon sterline satıldı. Dünyanın en zengin kulübü haline geldi. Peki, Newcastle United satıldı mı? Newcaste United'ı kim satın aldı? Newcastle United ne kadara satıldı? Newcastle United kim aldı?
Premiere Lig'e bir yıldızlar karması daha geliyor. Liverpool, Manchester United, Arsenal, Manchester City ve Chelsea gibi dünya starlarının yer aldığı takımların arasına bir takım daha katılıyor. İngiltere Premier Lig'in köklü ekiplerinden Newcastle United'ın satılmasının ardından futbolseverler tarafından en çok merak edilen "Newcastle United satıldı mı? Newcaste United'ı kim satın aldı? Newcastle United kime satıldı? Newcastle United ne kadara satıldı? Newcastle United kim aldı?" soruları oldu. İşte detaylar. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
Newcastle United 300 milyon sterline (480 Milyon Dolar) satıldı. Newcastle United bu sayede dünyanın en zengin kulübü olurken, gelecek sezon 1.5 milyar dolar transfer bütçesi ayırmaya hazırlanıyor.
Newcastle United'ın yeni sahibi Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Selman'ın önderliğindeki fon oldu. Fonun toplam servetinin 400 milyar euro civarında olduğu öğrenildi.
Newcastle United 300 milyon sterline (480 Milyon Dolar) bütçeyle satıldı.