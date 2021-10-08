Premiere Lig'e bir yıldızlar karması daha geliyor. Liverpool, Manchester United, Arsenal, Manchester City ve Chelsea gibi dünya starlarının yer aldığı takımların arasına bir takım daha katılıyor. İngiltere Premier Lig'in köklü ekiplerinden Newcastle United'ın satılmasının ardından futbolseverler tarafından en çok merak edilen "Newcastle United satıldı mı? Newcaste United'ı kim satın aldı? Newcastle United kime satıldı? Newcastle United ne kadara satıldı? Newcastle United kim aldı?" soruları oldu. İşte detaylar. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

NEWCASTLE UNİTED SATILDI MI?

Newcastle United 300 milyon sterline (480 Milyon Dolar) satıldı. Newcastle United bu sayede dünyanın en zengin kulübü olurken, gelecek sezon 1.5 milyar dolar transfer bütçesi ayırmaya hazırlanıyor.

NEWCASTLE UNİTED KİME SATILDI?

Newcastle United'ın yeni sahibi Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Selman'ın önderliğindeki fon oldu. Fonun toplam servetinin 400 milyar euro civarında olduğu öğrenildi.

NEWCASTLE UNİTED NE KADARA SATILDI?

Newcastle United 300 milyon sterline (480 Milyon Dolar) bütçeyle satıldı.

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