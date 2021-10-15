Mevlid Kandili Hicri ve Miladi hangi güne denk geliyor? Mevlid Kandili Rebiülevvel ayının 12. gecesi mi günü mü? Rebiülevvel'in11. gecesi mi günü mü?

Mevlid Kandili bugün mü yarın mı merak ediliyor. Mevlid kandiline sayılı günler kalmıştır. Vatandaşlar 2021 Mevlid Kandili hangi gün olacak, Mevlid Kandili gecesi ve gündüzü ne zamana denk geliyor merak ediyor. Mevlid kandili 16 Ekim mi 17 Ekim mi 18 Ekim mi? 17 Ekim Pazar gecesi Mevlid kandili midir? Rebiülevvel ayının kaçıncı günü kandil oluyor? Kaçıncı gecesi kandildir? Peygamber Efendimiz hangi gün doğmuştur? 12 Rebiülevvel mi? İşte bilgiler...

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

2021 yılındaki Mevlid Kandili 17 Ekim Pazarı 18 Ekim Pazartesiye bağlayan gecedir . Mevlid Kandili 17 Ekim Pazar günü akşam namazı ile birlikte başlayacaktır . Yani bu yıl Mevlid Kandili 17 Ekim Pazar günü idrak edilecektir. Daha doğrusu Mevlid kandili gecesi 17 Ekim Pazar'ı 18 Ekim Pazartesi'ye bağlayan gece olacaktır. Dinimizde geceler önce geldiği için kandil gecesi de bir önceki gece olur. Mevlid Kandili Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12. gecesidir.

MEVLİD KANDİLİ GECESİ NE ZAMAN?

Mevlid kandili gecesi 17 Ekim Pazar'ı 18 Ekim Pazartesi'ye bağlayan gecedir. Yani önümüzdeki 17 Ekim Pazar günü akşam namazının okunmasıyla birlikte Mevlid kandili gecesine girmiş olacağız. Yani Rebiülevvel ayının 12. gecesi Mevlid kandili gecesi olmaktadır.

MEVLİD KANDİLİ GÜNÜ NE ZAMAN?

Mevlid kandili günü ise 18 Ekim Pazartesi günüdür. Dinimizde geceler önce geldiği için 17 Ekim Pazar akşam namazıyla birlikte Mevlid kandili girer. Fakat dinimizde gün sonradan geldiğinden dolayı 18 Ekim sabah namazından sonra Mevlid kandilinin günü olmuş oluyor. Yani Rebiülevvel ayının 12. günü olmuş oluyor.

Mevlid Kandili gecesi : 2021 yılında 17 Ekim'i 18 Ekim'e bağlayan gece Mevlid Kandili gecesi olacaktır.

2021 yılında 17 Ekim'i 18 Ekim'e bağlayan gece Mevlid Kandili gecesi olacaktır. Mevlid Kandili günü : 2021 yılında 18 Ekim sabah namazından 18 Ekim akşam namazına kadar olan süre Mevlid Kandili günü olacaktır.

MEVLİD KANDİLİ HİCRİ VE MİLADİ HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?

Mevlid Kandili, Hz. Muhammed (Sallallahualeyhivesellenm) 'in doğum günü idrak edilir. Peygamber Efendimiz Rebiülevvel ayının 12. gecesi dünyaya gelmiştir. Bundan dolayı her yıl Rebiülevvel'in 12. gecesi Mevlid Kandili olarak kutlanır. Mevlid Kandili bayram günü gibidir. Bundan dolayı alimler oruç tutulmasını tavsiye etmemişlerdir.

Mevlid kandili Hicri takvime göre : 12 Rebiülevvel (Rebiülevvel'in 12. gecesidir)

12 Rebiülevvel (Rebiülevvel'in 12. gecesidir) Mevlid kandili Miladi takvime göre : 17 Ekim Pazarı 18 Ekim Pazartesiye bağlayan gecedir.

12 Rebiülevvel günü bu yıl 18 Ekim Pazartesiye denk geliyor. Fakat Mevlid kandili 12 Rebiülevvel'in gecesidir. Haliyle 17 Ekimi 18 Ekime bağlayan gece 12 Rebiülevvel'in gecesi oluyor. Yani kısacası Mevlid Kandili 17 Ekim Pazar günü akşam namazı ile başlayacaktır. 17 Ekim Pazar günü Mevlid kandilidir. Mevlid kandilinin günü ise bir sonraki gün yani 18 Ekim oluyor.

NOT = Mevlid kandili Rebiülevvel ayının 11. günü veya gecesi değildir. Mevlid kandili Rebiülevvel ayının 12. gecesidir.

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