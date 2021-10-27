Yeni oluşturulan mavi ve kırmızı takımlar kıyasıya mücadele etti. Masterchef'te haftanın ilk eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef Türkiye yarışmasında kırmızı ve mavi takım yarışmacıları ikinci kez takım oyununa çıktı. Haftanın 3. ve 4. eleme potasına giden isimler bu akşam belli olacak. Oylarını kullanan Masterchef yarışmacıları 3 ve 4. eleme potasına gidecek isimleri belirledi. Peki, MasterChef Türkiye'de kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 27 Ekim MasterChef'te elemeye kimler kaldı? İşte detaylar haberimizde...

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Avrupa bistro menüsünü çıkaran takımlar arasından kazanan kırmızılılar oldu ve mavi takım yarışmacılar dokunulmazlık için mücadele etti. Dokunulmazlığı Safanur kazandı. 27 Ekim takım oyununu da kırmızı taraf aldı. Mavi takımdan yeni eleme adayları çıkarılacak.

Dokunulmazlığı Tahsin kazandı. 3. dokunulmazlığı kazandı.

ELEME POTASINA KİM GİTTİ?

Hasan ve Araz'ın ardından 27 Ekim'de eleme potasına gidecek isim netleşecek. 27 Ekim'de Tahsin potaya gidecek ismi belirledi. Ve eleme potasına giden kişi Ateş oldu.

Birazdan haftanın 4. eleme potasına giden isim .....

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyunu farklı bir şekilde başladı. Mavi takım 7, Kırmızı takım 6 yarışmacı ile mücadele etti. Menüyü, düelloyu kazanan Ateş'in seçmesi Mavi takıma önceden yemekleri bilme avantajı kazandırmıştı. Soğuk başlangıç, çorba, ara sıcak, ana yemek ve tatlıdan oluşan menü için verilen süre bir saat idi. Süre bitiminde şefler, kazanan takımı belirlemek için kritik tadımı yaptı. Tek tek açıklanan yemeklerde 2-2 beraberlik oldu ve kazanan takımı tatlıyı iyi yapan isim belirledi. Kırmızı takım, 3-2 skorla 1. dokunulmazlık oyununu kazanan takım oldu.

MASTERCHEF 2021 İLK ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'te haftanın ilk bireysel dokunulmazlık oyunu büyük mücadeleye sahne oldu. Danilo şefin imza tabağına en yakın yemeği hazırlanan Safanur, bireysel dokunulmazlığı kazandı. Safanur'un potaya göndermeyi seçtiği Araz ise haftanın ilk eleme adayı oldu.

İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te bu akşam son olarak ekrana konsey oylaması geldi. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Safanur ve ilk eleme adayı Araz dışında yarışmacılar için oylar kullanıldı. Yedi yarışmanın beş isim için kullandığı oylar sonucunda adı en çok yazılan Hasan, haftanın ikinci eleme adayı oldu.

MAVİ VE KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

MAVİ TAKIM: Ateş (Kaptan), Hasan, Araz, Tahsin, Burcu, Mert, Safanur

KIRMIZI TAKIM: Pelin (Kaptan), Eren, Sergen, Azize, Emre, Dilara

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