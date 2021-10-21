Lokomotiv Moskova - Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda? Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı şifresiz mi izlenecek?

Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı başlamadan önce taraftarlar Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman? araştırması yapıyor. Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman başlayacak? Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçının hakemi kim, maç nerede oynanıyor? Maçın ilk 11'i açıklandı mı?

LOKOMOTİV MOSKOVA - GALATASARAY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı bugün 21 Ekim Perşembe günü saat 22:00 'da başlayacaktır.

LOKOMOTİV MOSKOVA - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA? MAÇ ŞİFRESİZ Mİ?

Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçını Exxen TV platformu üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

LOKOMOTİV MOSKOVA - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Moskova'da, RZD Arena Stadyumu'nda oynanacak.

LOKOMOTİV MOSKOVA - GALATASARAY İLK 11 AÇIKLANDI MI?

Maçta ilk 11 henüz açıklanmadı. Muhtemel 11'ler şu şekilde:

L.Moskova: Guilherme, Nenakhov, Pablo, Barinov, Tiknizyan, Beka Beka, Kerk, Maradishvili, Anjorin, Zhemaletdinov, Smolov

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Ömer, Taylan, Berkan, Emre Kılınç, Cicaldau, Babel, Diagne

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