İzmir'de internet sitelerinden "kapora" dolandırıcılığı iddiasına 24 gözaltı - Haberler
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İzmir'de internet sitelerinden "kapora" dolandırıcılığı iddiasına 24 gözaltı

AA / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel
İzmir'de internet sitelerinden

İzmir merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, internet sitelerine verilen ilanlar yoluyla kapora dolandırıcılığı yaptıkları suçlamasıyla 24 kişi yakalandı.

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, internet sitelerine verilen ilanlar yoluyla kapora dolandırıcılığı yaptıkları suçlamasıyla 24 kişi yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internet sitelere verilen satılık araç ve konteyner ilanları üzerinden dolandırıcılık yapıldığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.

Polis, bu yolla 2019-2021 yıllarında 54 kişinin yaklaşık 500 bin lira dolandırıldığını belirledi.

Takip sonucu dolandırıcılık suçunu işlediği tespit edilen 24 şüpheli, İzmir, Aydın, Antalya, Ankara, Denizli, Muğla ve Trabzon'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Zanlıların sahte internet siteleri oluşturdukları, hem buradan hem de başka internet sitelerinde piyasa değerinin altında satılık araç ve konteyner ilanı vererek görüştükleri kişileri kapora alma yoluyla dolandırdıkları öne sürüldü.

Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğindeki işlemleri sürüyor.

AA / Mustafa Güngör - Son Dakika Haberleri
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