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İzmir BŞB'de hentbolda Avrupa heyecanı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
İzmir BŞB'de hentbolda Avrupa heyecanı

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Erkekler Avrupa Hentbol Federasyon Kupası (EHF Cup) maçında 16 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Çekya temsilcisi HCB Karvina ile karşılaşacak.

İZMİR (DHA) - İzmir Büyükşehir Belediyespor, Erkekler Avrupa Hentbol Federasyon Kupası (EHF Cup) maçında 16 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Çekya temsilcisi HCB Karvina ile karşılaşacak. İzmir'e erkeklerde tarihinin ilk Türkiye Kupası'nı geçen sezon kazandıran İzmir BŞB, EHF Cup'ta bu hafta Çekya deplasmanında sahne alacak. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması da yine Çekya'da 17 Ekim Pazar günü yapılacak ve turu geçen ekip belli olacak. Erkekler hentbolda 10 yıllık aradan sonra yeniden Avrupa Kupası heyecanı yaşayacak İzmir Büyükşehir Belediyespor, daha önce 2008-2009 sezonunda EHF Şampiyonlar Ligi maçına çıktı. İzmir temsilcisi, daha sonra EHF Cup ve Kupa Galipleri Kupası'nda (Cup Winners Cup) mücadele etti.

KADINLARDA YUNAN RAKİP

Hentbolda geçen sezon önemli başarılar yakaladıklarını belirten kulüp başkanı Ersan Odaman, "Hentbol, kulübümüzle özdeşleşmiş bir branş. Geçen sezon hem kadın hem erkek takımlarımız Türkiye Kupası'nda final oynadı. Avrupa Kupaları'nda en iyi sonuçları almak için çabalayacağız. HCB Karvina maçının ardından kadın ktakımımız da Avrupa'da Yunanistan'ın A.E.S.H. Pylea ekibiyle karşılaşacak. Her iki kategoride de turu geçmeyi hedefliyoruz" dedi.

ÖZCAN'IN FARKLI HEYECANI

İzmir BŞB'de Hentbol Erkek Takımı Yardımcı Antrenörü Müjdat Özcan maçın hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, "Oyuncu olarak formasını giyip Avrupa'da mücadele ettiğim kulübümde bu kez antrenör olarak aynı heyecanı yaşayacağım. Bu, gerçekten çok özel bir duygu. Karşımızda güçlü bir rakip var, ülkemizi ve İzmir'i temsil etmek istiyoruz" diye konuştu.

Takım kaptanı Gökhan Örnek ise şunları söyledi:

"Son olarak 10 yıl önce Avrupa'da mücadele ettik ve yıllar sonra yine uluslararası arenaya çıkmak gurur verici. Takımımızda çok sayıda genç oyuncu da var ve onlar için bu seri güzel bir tecrübe olacak. Hedefimiz Çekya'dan tur atlayarak dönmek."


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Haber: İzmir BŞB'de hentbolda Avrupa heyecanı - Haberler Spor
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