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Hatay Büyükşehir Belediyesi, kentin karakteristik yapısına katkı sağlıyor

Bültenler - Haberler | Güncel
Hatay Büyükşehir Belediyesi, kentin karakteristik yapısına katkı sağlıyor

Kente her geçen gün daha çok park daha çok yeşil alan kazandırmayı hedefleyen HBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, yapımı devam etmekte olan parkları sıradan görünümün dışına taşımak ve vatandaşların keyifli zaman geçirebilecekleri ortamlar haline getirmek için büyük çaba harcıyor.

HATAY (Bültenler) - HBB ekipleri, il genelindeki mevcut parklarda ağaç ve bitki dikiminin yanı sıra kent mobilyalarındaki farklı tasarımlar, zemin döşemeleri, solar aydınlatma üniteleri, yürüyüş yollarındaki canlı renklerle EXPO kenti Hatay'a yakışan bir görünüm elde ediyor.

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