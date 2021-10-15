Hatay Büyükşehir Belediyesi, kentin karakteristik yapısına katkı sağlıyor

HATAY (Bültenler) - HBB ekipleri, il genelindeki mevcut parklarda ağaç ve bitki dikiminin yanı sıra kent mobilyalarındaki farklı tasarımlar, zemin döşemeleri, solar aydınlatma üniteleri, yürüyüş yollarındaki canlı renklerle EXPO kenti Hatay'a yakışan bir görünüm elde ediyor.

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