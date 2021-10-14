Girişim Fabrikası BİGG Hızlandırma Programı Yeşil Büyüme Çağrısı Başvuruları Devam Ediyor! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Girişim Fabrikası BİGG Hızlandırma Programı Yeşil Büyüme Çağrısı Başvuruları Devam Ediyor!

Habermetre - Haberler | Toplum
Girişim Fabrikası BİGG Hızlandırma Programı Yeşil Büyüme Çağrısı Başvuruları Devam Ediyor!

?? @gedikedu ve @girisimfabrika ile gerçekleştirilecek olan Girişim Fabrikası BİGG Hızlandırma Programı Yeşil Büyüme Çağrısı Bilgilendirme Toplantısı'na davetlisiniz.

?? @gedikedu ve @girisimfabrika ile gerçekleştirilecek olan Girişim Fabrikası BİGG Hızlandırma Programı Yeşil Büyüme Çağrısı Bilgilendirme Toplantısı'na davetlisiniz.

?? 22 Ekim Cuma, 12: 00

?? Etkinliğe kayıt linki: https://ozyegin-edu-tr. zoom. us/meeting/register/tJUlc-itrDwuGdA4z-H0N0nSX4R7K0oysClA

Daha sürdürülebilir bir gelecek için yeşil ekonomi ve yeşil büyüme alanında fikirlerinizi geliştirebileceğiniz ve finansal destek olanağından faydalanabileceğiniz "Girişim Fabrikası BİGG Hızlandırma Programı Yeşil Büyüme Çağrısı" başvuruları devam ediyor!

Bu kapsamda, Girişim Fabrikası tarafından üniversitemizde yer alan akademik personellere ve öğrencilere yönelik odak grup toplantısı düzenlenmektedir. Bilgilendirme toplantısının, Zoom uygulaması üzerinden online olarak gerçekleştirilmesi ve 20 dk'lık bir sunum ardından soru-cevap şeklinde ilerlemesi planlanmaktadır.

TÜBİTAK BİGG Programı kapsamında girişimcilerin 200Bin TL karşılıksız finansal desteğin yanı sıra Özyeğin Üniversitesi Girişim Fabrikası tarafından sunulan girişimcilik eğitimleri, deneyimli mentorlarla etkileşim, firmalara erişim ve kapsamlı iş planı yazımı danışmanlığı olanaklarından faydalanabileceksiniz.

Eğer aşağıdaki tematik alanlardan birine dokunan teknoloji odaklı bir iş fikriniz varsa ve bunu başarılı bir girişime dönüştürmek istiyorsanız Girişim Fabrikası BİGG Hızlandırma Programına başvuru için acele edin!

İklim Değişikliği, Çevre ve Biyoçeşitlilik: İklim Değişikliği, Karbon salımı ve Sera Gazı Emisyonlarının Düzenlenmesi Amacına Katkı Sunacak Çalışmalar, Temiz ve Döngüsel Ekonomi, Temiz, Erişilebilir ve Güvenli Enerji Arzı, Yeşil ve Sürdürülebilir Tarım: Tarladan Sofraya Sürdürülebilir Tarım, Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım. Finansal ve girişimcilik desteklerinin yanı sıra Amazon, Oracle, IBM, İyzico, Hubspot for Startups ve Unicorn Platform gibi teknoloji sağlayıcılarının hizmetlerinden ücretsiz veya yüksek indirimlerle faydalanmak için bu programı kaçırmayın!

Kimler başvurabilir;

Programa herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programına kayıtlı öğrenciler ile bu programlardan mezun kişiler aşağıda belirtilen şartları taşıması halinde başvurularını gerçekleştirebilir:

Daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında destek almamış olmak, Ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamak.

*TÜBİTAK tarafından düzenlenen veya TÜBİTAK'ın paydaşı olduğu yarışmalarda, 1. 'lik, 2. 'lik veya 3. 'lük ödülü almaya hak kazanan girişimci adaylarına 2. Aşama panel değerlendirmesi sonrasında panel puanına ek olarak ödül puanı verilecektir.

22 Ekim, Cuma günü saat 12: 00'de düzenlenecek olan bilgilendirme toplantısı için aşağıdaki bağlantı bilgilerini kullanabilirsiniz.

Zoom Kayıt: https://ozyegin-edu-tr. zoom. us/meeting/register/tJUlc-itrDwuGdA4z-H0N0nSX4R7K0oysClA

Meeting ID: 918 4152 7434

İş fikri başvurunuzu 1 Kasım gününe kadar https://bigg. girisimfabrikasi. com/ adresinden tamamlayabilir ve olası sorularınızı Girişim Fabrikası ekibiyle girisimcilik@ozyegin. edu. tr adresinden paylaşabilirsiniz.

Girişim Fabrikası BİGG Hızlandırma Programı Ekibi

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Binali Yıldırım
Magazin İdo Tatlıses Demet Akalın Zeynep Bastık Seren Serengil
Spor Ali Koç Burak Elmas Şenol Güneş Sergio Perez Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Derya Yanık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Girişim Fabrikası BİGG Hızlandırma Programı Yeşil Büyüme Çağrısı Başvuruları Devam Ediyor! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 09:48:43. #1.17#